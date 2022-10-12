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В Запорожской области задержали подозреваемого в помощи ВСУ

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Фото: Росгвардия
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В Запорожской области сотрудники СОБР Росгвардии задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в содействии Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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«Задержанный через своего близкого родственника, проходившего службу в ВСУ с апреля по август, активно передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ и Росгвардии, расположения средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области», — говорится в сообщении.

Данную информацию он получал в ходе личного наблюдения и через своих родственников и знакомых, а затем передавал по средствам связи и через специально созданный закрытый чат, рассказали в Росгвардии.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что за неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, Службе безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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