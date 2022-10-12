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BMW выпустила новое спортивное заднеприводное купе M2

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Фото: BMW
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Спортивное подразделение компании BMW выпустило классическое купе с задним приводом и бензиновым мотором. Об этом 12 октября сообщило издание «Авторевю».

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Новая версия построена на шасси старшего семейства спортивных версий M3 и M4. От них новинке достались коробки передач, тормозная система и многие другие узлы. Из оригинальных решений остался только кузов.

Дизайнеры компании не стали растягивать по вертикали фирменные «ноздри», однако увеличили их для улучшения обдува радиатора. Визуально BMW M2 отличается от гражданских версий благодаря черным заглушкам под уголками фар. За доплату предложена углепластиковая панель крыши, которая легче стальной на 6 кг.

Под капотом — рядный шестицилиндровый техлитровый битурбомотор S58 мощностью 460 л. с. В базе на машину устанавливают восьмиступенчатый «автомат», она пришла на смену семиступенчатому преселективному «роботу». Шестиступенчатая механическая коробка сделали опцией. BMW M2 штатно оснащена электронноуправляемой блокировкой дифференциала и адаптивными амортизаторами. Система M Traction Control имеет десять режимов работы, которые различаются степенью допустимой пробуксовки.

В салоне два экрана на передней панели. Диагональ приборного дисплея — 12,3 дюйма, а медиасистемы — 14,9 дюйма. Можно выбрать графические режимы Road, Sport и Track. Помимо этого производитель предлагает три варианта конфигурации передних кресел.

По динамике BMW M2 с «автоматом» разгонятся до 100 км/ч за 4,1 с, а с «механикой» — за 4,3 с. Выпускать новую M2 станут на заводе BMW в Мексике.

11 октября стало известно, что BMW работает над преемником компактного внедорожника X1 — моделью Х2. Специалисты считают, что в скором времени может появится полностью электрическая модель iX2. Говоря о перспективах машины эксперты напомнили, что платформа, на которой создан автомобиль, позволит создать чисто электрическую машину. Учитывая, что BMW показала X1 и iX1 практически в одно время, то можно предположить, что тоже произойдет с X2 и iX2. Машине пророчат аккумулятор емкостью 64,7 кВтч, что должно обеспечить мощность электромотора в 308 сил крутящим моментом 494 Нм.

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