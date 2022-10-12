Человек погиб при возгорании автомобиля в гараже в Тушино

Один человек погиб в результате возгорания автомобиля в одном из гаражей в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел по адресу Строительный проезд, 5А, утром 12 октября. Произошло возгорание автомобиля «Жигули» в одном из гаражей.

Площадь возгорания составила порядка 100 кв. м. прибывшие на место пожарные локализовали и ликвидировали огонь. В результате ЧП скончался один человек.

9 октября 71-летний мужчина скончался при пожаре в гараже под Липецком. ЧП произошло в Новой Деревне на улице Гагарина. Огонь также уничтожил внутреннюю отделку гаража.

В тот же день СК начал проверку после гибели двух рабочих при пожаре в бытовке в столичном районе Солнцево. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, отмечает агентство городских новостей «Москва». Опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет сайт kp.ru.

Пожар вспыхнул вечером 8 октября на строительном объекте возе улицы Родниковая, уточняет RT. После тушения пожара обнаружены тела двух рабочих.