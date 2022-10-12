Эстония призвала Европу не бояться заявлений Москвы о «красных линиях»

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не бояться предупреждения России о «красных линиях» на Украине. С таким обращением он выступил 11 октября в эфире телеканала CNN.

По его словам, «политика умиротворения», которая велась в последнее время для избежания эскалации конфликта, никуда не привела, и необходимы активные действия.

«Теперь, я думаю, нам не следует бояться. Что еще может произойти? <...>. В интересах человечества и нашей собственной безопасности в Европе мы должны действовать», — сказал Рейнслау.

Он также призвал усилить поддержку Киеву на фоне массированного удара России по объектам инфраструктуры Украины. В частности, Рейнсалу указал на необходимость поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты районов проживания гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Ранее, 10 октября, президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

В МИД РФ в этом месяце поясняли, что под «красными линиями» РФ подразумевает поставки Украине дальнобойных или более мощных средств поражения, пообещав ответные меры в случае передачи такого вооружения.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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