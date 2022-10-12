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Источник предупредил, что наблюдатели от G7 станут целями в случае их отправки на Украину

РИА «Новости»: наблюдатели G7 станут военными целями в случае их отправки на Украину
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Фото: REUTERS/Kay Nietfeld
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Наблюдатели от стран «Большой семерки» станут законными военными целями, если будет принято решение направить их на Украину. Об этом в среду, 12 октября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Москве.

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«Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — приводит агентство слова источника.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

Комментируя это предложение, замглавы комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Олег Гайдукевич заявил в тот же день, что Белоруссия со своей стороны точно никогда никому не угрожала и не угрожает. По словам Гайдукевича, всё, что страна делает по вооружению армии и укреплению группировки, направлено исключительно на то, чтобы был мир.

Ранее в этот день министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии заявило, что учения на территории Гомелевской области, которые начались 11 октября, связаны с обострением военно-политической обстановки на границах. В ведомстве отметили, что сложившуюся ситуацию обостряют призывы к подрывной деятельности в отношении Белоруссии, вплоть до совершения актов терроризма.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским. В этот же день белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск.

Тогда же Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины.

4 октября Лукашенко заявил, что страна принимает участие в специальной военной операции России по защите Донбасса, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает. Он объяснил, что участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны. А кроме того, предотвратить нанесение ударов по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Латвии и Литвы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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