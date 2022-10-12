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СМИ назвали утечку в США данных про убийство Дугиной предупреждением Киеву

Politico: Американские СМИ опубликовали данные о причастности Украины к убийству Дугиной в качестве предостережения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Информация о причастности властей Украины к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной направлена на то, чтобы предостеречь Киев от подобных акций в будущем. Об этом 11 октября пишет издание Politico со ссылкой на источник.

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Как отмечает издание, между Киевом и Вашингтоном образовалась напряженность из-за того, что украинские спецслужбы взорвали заминированный автомобиль в Москве, в результате чего погибла российская журналистка Дарья Дугина.

«Публичное обнародование информации об этом заговоре в последние дни было задумано отчасти как предупреждение Украине не повторять такой же провокационный шаг, по словам официального лица, знакомого с этим вопросом», — указано в публикации.

Ранее, 5 октября, газета The New York Times со ссылкой на доклад, распространенный в Белом доме, сообщила о том, что разведка США убеждена в причастности Украины к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой).

Дугина погибла вечером 20 августа. На автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

В совершении убийства Дугиной ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк. СК РФ отметил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности на данный момент устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

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