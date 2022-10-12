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Общество
В Подмосковье задержали агента СБУ за подготовку теракта с помощью ПЗРК «Игла»

ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, готовившего теракт

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