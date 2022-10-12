Тело 15-летней девушки нашли в лесу в Приморье

В лесу в Приморье найдено тело 15-летней девушки, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморье. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«Предварительно установлено, что в вечернее время 11 октября 2022 года воспитанница Центра содействия семейному устройству с. Черниговка самовольно покинула территорию учреждения. Около 10 часов 30 минут (3:30 по мск) 12 октября ее тело было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве с. Черниговка», — указано в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что рассматривается версия о возможном самоубийстве.

В данный момент проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Прокуратурой также была организована проверка исполнения требований действующего законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в работе центра. Позже, по результатам проверки, будет дана оценка условиям жизни и воспитания погибшей несовершеннолетней. По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

«По поручению надзорного ведомства со всеми воспитанниками учреждения в настоящее время организована работа психолога», — отметили в ведомстве.

В сентябре сообщалось, что тело шестилетнего мальчика обнаружили в затопленной овощной яме в Свердловской области. Сообщение о пропаже ребенка поступило 11 сентября. Его тело было найдено в этот же вечер в поселке.