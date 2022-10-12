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В МИД КНР напомнили о планах США по захвату семи стран за пять лет

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь
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Фото: commons.wikimedia.org/WhisperToMe
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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил про отрывок из речи генерала армии Сухопутных войск США в отставке Уэсли Кларка, в котором тот описывал военные планы Пентагона двадцатилетней давности по захвату ряда стран. Об этом 12 октября он написал в своем аккаунте в Twitter.

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На опубликованых кадрах можно увидеть, как генерал описывает историю о том, как в 2001 году в Пентагоне представитель американского Генштаба рассказал о тайной стратегии минобороны США. Согласно этой стратегии планировалось в течение пяти лет уничтожить правительства Ирака, Ирана, Сирии, Ливана, Ливии, Сомали и Судана. Как указал сам Кларк, даже сами сотрудники Пентагона не могли до конца понять, какие предпосылки у этих военных действий.

«Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — написал китайский дипломат, цитируя генерала в отставке.

Ранее 12 октября декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в своей статье указал на то, что империалистическая политика США привела к открытой конфронтации РФ и Украины.

До этого, 10 октября, в Global Times предположили, что Вашингтон намерен извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта, а потому стремится продлить напряжение между странами. Также публицисты обратили внимание на попытки американской стороны обелить себя, выставив виноватой Россию.

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