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Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен баскетболистки Грайнер

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Президент США Джо Байден заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным судьбу заключенных, в частности, баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Об этом он сказал 11 октября в интервью CNN.

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Предполагается, что подобный разговор может состояться на саммите G20 в Индонезии при условии, если Путин выступит с соответствующим предложением.

«Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: «Я хочу поговорить о Грайнер», то это возможно», — отметил глава Белого дома.

При этом он добавил, что пока не видит смысла встречаться с Путиным лично и возможный разговор, по его словам, будет зависеть от того, о чем именно президент России захочет поговорить.

В этом же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву принять предложения и условия Вашингтона по обмену заключенными между странами. В первую очередь речь шла о делах Бриттни Грайнер и Поле Уилане.

Американская баскетболистка была задержана сотрудниками таможни аэропорта Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Грайнер полностью признала свою вину, заявив, что не имела умысла на провоз багажа с наркотиками, поскольку собирала вещи впопыхах.

Химкинский городской суд 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Защита спортсменки подала апелляционную жалобу на приговор. Московский областной суд назначил ее рассмотрение на 25 октября.

Ранее, в начале июля, стало известно, что Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. В конце того же месяца CNN сообщил об одобрении Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ американцев. В частности отмечалось, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на баскетболистку Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

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