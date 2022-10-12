Во Франции спрогнозировали последствия в случае попытки ВСУ пойти на Крым

Страны Евросоюза, которые призывали Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности. Такое мнение 10 октября высказал в своей статье обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

Как считает колумнист, при попытке наступления в Крыму ВСУ столкнутся с решительным сопротивлением как местного населения полуострова, так и всей России. Поэтому, по мнению Жирара, такая попытка обречена на провал.

«Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — отмечает в своем материале обозреватель.

25 сентября в США объяснили причины провальности идеи президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым. Аналитики высказали мнение, что Вашингтон не должен способствовать желанию Зеленского забрать регион у России, потому что это может обернуться угрозами для региональной стабильности и мира. Эксперты добавили, что западные страны должны стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.

В начале сентября советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал жителей Крыма и Донбасса готовиться к «предстоящей деоккупации», в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума в 2014 году. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».