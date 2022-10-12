Аналитик посоветовала накопить финансовую подушку на 3–6 месяцев

Финансовая подушка поможет пережить время экономической нестабильности, такая сумма на «черный день» должна покрывать расходы семьи на период от трех месяцев до полугода. Об этом рассказала 11 октября главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3–6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Аналитик отметила, что необходимо позаботиться о быстром доступе к резервной сумме. При этом инвестировать в объекты недвижимости и другие инструменты следует только тогда, когда сформирована основная подушка безопасности, добавила Ващелюк.

Эксперт уточнила, что универсального размера финансовой подушки нет, поскольку у каждой семьи свои ежемесячные потребности и, соответственно, расходы.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Она отметила, что конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

До этого, 3 октября, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал падение рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару в октябре на фоне санкций. На валютном рынке РФ наблюдается активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, который могут затронуть также НКЦ, рассказал он.

В сложившихся условиях, по словам Бабина, сложно прогнозировать курс рубля, который традиционно формировался на основе динамики пар USD/RUB и EUR/RUB.

Ранее в сентябре замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, как россиянам сохранить свои накопления. Он посоветовал копить деньги в национальной валюте или валюте дружественных государств.