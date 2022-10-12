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Генпрокурор рассказал о работе с обращениями по частичной мобилизации

Генпрокурор Краснов: на работу с каждым обращением по частичной мобилизации отводится трое суток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации должна быть выполнена в рамках трех суток. Об этом в среду, 12 октября, сообщил в интервью «РИА Новости» генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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«На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — заявил Краснов.

Ранее, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин призвал исправить все ошибки, связанные с частичной мобилизацией, и не допускать их впредь. Он отметил, что поручил включить в призывные комиссии прокуроров и реагировать на все случаи нарушений.

О начале частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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