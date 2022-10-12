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Вагон грузового состава вспыхнул из-за горящей фуры во Владивостоке

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Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
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Во Владивостоке загорелся вагон железнодорожного состава из-за пылающей рядом фуры, сообщает 12 октября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Фадеева. Сначала загорелся грузовик, затем огонь перешел на состав.

Пожар локализовали на площади 30 кв. м.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 14 сентября, в Брянской области на железнодорожной станции сгорели два вагона со шпалами. Сообщалось, что пожар произошел в хозяйственном поезде.

В августе стало известно, что в Смидовичском районе ЕАО загорелись пять вагонов с углем.

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