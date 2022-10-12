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Байден выразил желание пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Байден считает, что США следует пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Президент США Джо Байден считает, что необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти. Об этом американский лидер заявил во вторник, 11 октября, в интервью телеканалу CNN.

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«Да», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, стоит ли Соединенным Штатам Америки пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией на фоне того, что «саудиты встали на сторону России против США».

По словам Байдена, Эр-Рияд ждут последствия «из-за того, что они сделали (вместе. — Ред.) с Россией». Он добавил, что не будет вдаваться в детали каких-либо действий Вашингтона, но заверил, что последствия будут.

Ранее, 10 октября, американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом. Американские законодатели добавили, что Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области обороны, поэтому решение приостановить поставки оружия станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с Соединенными Штатами Америки. Позднее сенатор Ричард Блюменталь в соцсетях заявил, что проект закона внесен в сенат.

Накануне в ходе беседы об отношениях США с Саудовской Аравией сенатор Крис Мерфи заметил, что Байдену, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией, сейчас как никогда следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

До этого, 9 сентября, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

В июле отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

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