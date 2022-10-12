Глава МО Франции заявил о готовности усилить восточный фланг НАТО
Париж планирует нарастить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО <...> президент Республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию», — заявил он во время заседания комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.
Кроме того, по словам главы МИД, французские власти направят дополнительную партию истребителей Rafale в Литву, а в Эстонию — военнослужащих. Предполагается, что к концу октября — началу ноября план будет осуществлен.
Ранее, 4 октября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал на подготовку Североатлантического альянса к войне под предлогом защиты от угроз с востока.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.
До этого, 15 сентября, генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готова к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.
Так, 8 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации альянса с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.
В августе сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру Российской Федерации, свидетельствует об этом.