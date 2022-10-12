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Глава МО Франции заявил о готовности усилить восточный фланг НАТО

Министр обороны Лекорню заявил, что Франция усилит контингент на восточном фланге НАТО
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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Париж планирует нарастить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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«Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО <...> президент Республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию», — заявил он во время заседания комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

Кроме того, по словам главы МИД, французские власти направят дополнительную партию истребителей Rafale в Литву, а в Эстонию — военнослужащих. Предполагается, что к концу октября — началу ноября план будет осуществлен.

Ранее, 4 октября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал на подготовку Североатлантического альянса к войне под предлогом защиты от угроз с востока.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

До этого, 15 сентября, генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готова к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

Так, 8 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации альянса с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.

В августе сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру Российской Федерации, свидетельствует об этом.

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