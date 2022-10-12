В Минфине призвали увеличить количество банков в РФ из-за санкций

В период санкционного давления на Россию в стране требуется большее количество банков, чем было даже до пандемии. Об этом во вторник, 11 октября, заявил замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев.

«Банков ровно столько, сколько есть [в них] потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать», — сказал он в эфире радиостанции «Москва FM».

Также Моисеев отверг вероятность изоляции российского рынка, заявив, что для этого на данный момент нет никаких предпосылок. Кроме того, добавил он, ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран, напротив, ищут возможность снова взаимодействовать с Россией.

«Не хочу называть, через какие страны, чтобы не подсказывать никому, <...> но люди интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок», — уточнил замглавы Министерства финансов России.

Ранее в этот день заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Петя Коева-Брукс назвала успешными принятые властями России меры по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля в контексте улучшения прогноза по российскому Валовому внутреннему продукту (ВВП) на 2023 год. Среди причин, на основании которых организация улучшила прогноз по ВВП России на текущий год, она назвала экспорт энергоносителей РФ, который сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции.

До этого, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала угрозой экономики России разрыв экономических связей с западными странами, необходимость выстраивать новую логистику, систему расчетов и рынки сбыта, ограничения технологического импорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Он обратил внимание на оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса в стране.