Реклама
Прямой эфир
Мир
Мощные взрывы прогремели в Николаевской области
Мир
В Киеве и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
Не менее пяти взрывов зафиксировали в Херсоне
Мир
Байден выразил желание пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Экономика
В Минфине призвали увеличить количество банков в РФ из-за санкций
Мир
FT указала на нехватку средств ПВО на Украине после ракетных ударов
Мир
Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 43
Мир
Байден отказался обсуждать с РФ контроль над бывшими регионами Украины
Мир
Байден счел бессмысленной возможную встречу с Путиным на саммите G20
Общество
В Запорожской области началась выдача российских номеров в ГИБДД
Мир
В КНР назвали политику США причиной конфликта на Украине
Мир
Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией
Сюжет:

В Минфине призвали увеличить количество банков в РФ из-за санкций

Замглавы Минфина увидел необходимость в большем числе банков из-за санкций
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период санкционного давления на Россию в стране требуется большее количество банков, чем было даже до пандемии. Об этом во вторник, 11 октября, заявил замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев.

Какой с нас спрос: Путин оценил инфляцию и перспективы экономики
Рост цен замедлился до 13,5%, но розничные продажи сокращаются

«Банков ровно столько, сколько есть [в них] потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать», — сказал он в эфире радиостанции «Москва FM».

Также Моисеев отверг вероятность изоляции российского рынка, заявив, что для этого на данный момент нет никаких предпосылок. Кроме того, добавил он, ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран, напротив, ищут возможность снова взаимодействовать с Россией.

«Не хочу называть, через какие страны, чтобы не подсказывать никому, <...> но люди интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок», — уточнил замглавы Министерства финансов России.

Ранее в этот день заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Петя Коева-Брукс назвала успешными принятые властями России меры по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля в контексте улучшения прогноза по российскому Валовому внутреннему продукту (ВВП) на 2023 год. Среди причин, на основании которых организация улучшила прогноз по ВВП России на текущий год, она назвала экспорт энергоносителей РФ, который сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции.

До этого, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала угрозой экономики России разрыв экономических связей с западными странами, необходимость выстраивать новую логистику, систему расчетов и рынки сбыта, ограничения технологического импорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Он обратил внимание на оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022