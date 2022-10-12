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Экс-офицер ФСБ предложил способ лишить Киев иностранных вооружений

Экс-офицер ФСБ Михайлов: удар по пунктам замены колес поездов лишит Киев западной техники
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Для того, чтобы пресечь ввоз боевой техники и оружия из-за рубежа на Украину, достаточно атаковать пункты замены колесных пар грузовых поездов. С таким предложением в среду, 12 октября, выступил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

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«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что железнодорожные колеи на постсоветском пространстве шире, если сравнивать с другими европейскими государствами.

Михайлов также отметил, что на сегодняшний день инфраструктура Украины серьезно ослаблена после массированных ударов со стороны РФ, более того — ряд украинских мероприятий может полностью прекратить работу в ближайшее время.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

До этого, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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