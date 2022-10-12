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FT указала на нехватку средств ПВО на Украине после ракетных ударов

FT указала на нехватку средств ПВО на Украине после массированных ударов России
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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Удары по Украине 10 октября выявили слабость систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), неспособных прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры страны. Об этом 11 октября сообщила газета Financial Times.

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Как отмечает газета, основным препятствием для защиты критически важных объектов является большая территория и недостаток средств противовоздушной обороны — имеется в виду класс ПВО, предназначенный для борьбы против высокоскоростных целей, вроде баллистических ракет наземного и наводного базирования.

Кроме того, по информации издания, значительную часть средств ПВО Украина перебросила на линии боевого соприкосновения, так что ТЭС и другие объекты энергетической инфраструктуры остались практически без защиты.

Ранее, 12 октября, военный эксперт Юрий Кнутов оценил эффективность комплексов систем ПВО NASAMS, которые США готовятся передать Киеву. Как уточнил специалист, они являются достаточно серьезным оружием, однако их способность защищать еще предстоит проверить. Также он отметил, что у России есть средства, способные нейтрализовать работу систем ПВО.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга заявил о готовности в скором времени передать Киеву два первых комплекса систем ПВО NASAMS. Всего он озвучил намерение Вашингтона передать восемь таких комплексов.

До этого, 10 октября, президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Также в этот день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, а также помогать Украине, пока это необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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