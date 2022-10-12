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Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией
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Глава евродипломатии Боррель признал невыполнение ряда обещаний НАТО перед Россией

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Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией. Соответствующее заявление он сделал 11 октября во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

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Между тем, указал Боррель, невыполненные обещания не могут стать достаточным поводом для спецоперации на Украине и в Донбассе.

«Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают боевые действия — тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», — отметил он.

Также дипломат заявил, что у ЕС есть многочисленные обязательства перед Киевом как финансовые, так и военные. Он добавил, что «так и должно продолжаться».

Декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для «Хуаньцю шибао» выразил позицию, что к открытой конфронтации РФ и Украины привела империалистическая политика США. По завершении холодной войны США начали стремительно усиливать внешнюю военную активность. Так, частота конфликтов значительно возросла, также увеличился масштаб противостояний, уточнил эксперт.

Как заявил 11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, победа России в текущем конфликте станет поражением альянса. По его словам, организация заинтересована в успехе Украины, а потому сохранит и усилит помощь Киеву.

Еще 5 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Украины в НАТО.

Киев проводит военную операцию против мирных жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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