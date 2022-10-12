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Военные РФ заявили о готовности к наступлению в Запорожской области

Российские бойцы в Запорожской области подготовили линии обороны и готовы идти вперед
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Фото: РИА Новости
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Служащие Южного военного округа (ЮВО) укрепили линии обороны в Запорожской области и подготовились перейти в наступление. Об этом в среду, 12 октября, сообщил «РИА Новости» один из бойцов.

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«У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, всё как положено. Практически на все 100% готовы идти в наступление», — поделился он.

По словам военного, противник безуспешно пытается обнаружить «слабые точки» в обороне на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов. Практически каждый день украинские диверсанты организуют вооруженные провокации.

«Пытаются нас деморализовать. Но живем и готовы к любым раскладам. Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним», — заключил собеседник агентства.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об уничтожении более чем 30 украинских боевиков, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию. По его словам, националисты прорывались в южном направлении и прощупывали линию боевого соприкосновения.

Ранее в этот день Рогов заявил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти в ближайшее время.

До этого, 10 октября, власти Запорожской области указали на то, что Киев начал проводить идеологическую и информационную подготовку наступления ВСУ на регион. Рогов сообщил о том, что украинские власти скопили большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области.

6 октября Рогов рассказал о стягивании ВСУ большого числа оружия и людей в Запорожскую область. В тот же день врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть региона.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Украины остается областной центр — город Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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