Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 43

Не менее 43 человек погибли в результате наводнений и оползней на севере Венесуэлы. Об этом сообщила во вторник, 11 сентября, вице-президент Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Число обнаруженных тел возросло до 43. Это означает, что (поисково-спасательные. — Ред.) работы не останавливаются», — сказала она.

Накануне стало известно о 22 жертвах наводнения в Венесуэле. Отмечалось, что еще 52 человека числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло в венесуэльском штате Арагуа. По словам Родригес, в центральной части Техерии произошел большой оползень, несколько горных ручьев вышли из берегов. Она рассказала, что ливень в субботу вечером, 8 октября, сметал большие стволы деревьев и мусор с окружающих гор в поселок Техерия в 40 милях (67 км) к юго-западу от Каракаса. Район был объявлен зоной стихийного бедствия.

Сообщается, что в связи с гибелью людей в стране был объявлен трехдневный траур.