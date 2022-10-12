WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов

Во время визита в Россию президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам. Об этом в среду, 12 октября, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

«ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам», — говорит агентство.

Российский лидер, в свою очередь, отметил важность предпринимаемых ОАЭ усилий, в частности относительно готовности продолжать посреднические действия.

Ранее, 11 октября, главы ОАЭ и России встретились в Санкт-Петербурге. Во время переговоров Путин заявил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов остаются важным фактором стабильности в регионе. Российский президент добавил, что Россия в отношениях со своими партнерами старается не создавать для них никаких проблем, зная позицию главы ОАЭ по последнему решению ОПЕК+.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг $5 млрд.

До встречи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал журналистам, что президент России Владимир Путин с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обсудят также ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).