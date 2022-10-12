Байден отказался обсуждать с РФ контроль над бывшими регионами Украины

Президент США Джо Байден заявил, что не готов обсуждать с российской стороной вопрос о контроле над бывшими территориями Украины. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CNN во вторник, 11 октября.

«Наша позиция, я обсуждал это с «семеркой»: ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины», — подчеркнул американский лидер.

Также глава Белого дома отметил, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20 в Индонезии).

При этом американский президент отозвался о Путине как о «рациональном» лидере, отметив, однако, что его российский коллега «просчитался» на Украине. Байден объяснил, что, по его мнению, Путин ошибся, когда рассчитывал встретить поддержку в Киеве.

Также журналист телеканала коснулся вопроса о вероятности применения тактического ядерного оружия на Украине президентом России. Байден ответил отрицательно.

Ранее, 30 сентября, президент США призвал мировое сообщество выступить против вхождения новых регионов в состав РФ по итогам референдумов. Он также добавил, что США будут поддерживать попытки Украины восстановить контроль над утраченной территорией, в том числе оказывать военную помощь Киеву.

С 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы, на которых большинство проголосовавших выступили за вхождение регионов в состав России.

Часть иностранных государств заявили, что не станут признавать итоги референдумов и выразили готовность продолжать оказывать санкционное давление на Москву.

Вместе с тем в МИД РФ подчеркивали, что референдумы в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли в полном соответствии с нормами международного права.

Президент России 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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