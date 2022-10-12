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Джо Байден пошутил о начале своей политической карьеры

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Фото: Global Look Press/Cliff Owen - CNP
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Президент США Джо Байден в шутливой форме рассказал о том, почему в свое время решил заняться политикой. Своей историей он поделился во вторник, 11 октября, в ходе саммита по предотвращению пожаров, о чем свидетельствует публикация на сайте Белого Дома.

«Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святого Розария, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь», — заявил глава государства.

Ранее американский лидер рассмешил телезрителей оговоркой в истории про знакомство с будущей женой, Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

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30 июня Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, в шутку заявил, что он — лучший мессенджер.

9 июня президент пошутил над своим предшественником, Дональдом Трампом, заявив, что зовет его на помощь, когда нужно спустить правительственные документы в унитаз.

В ходе беседы телеведущий Джимми Киммел в шутку спросил у американского лидера, какую уборную он использует, когда избавляется от документов: личную или расположенную в офисе Белого дома. На это он ответил, что зовет на помощь Трампа.

Американский лидер достаточно часто попадает в неловкие ситуации. В иностранных СМИ многократно появлялись новости о том, что Байдену планируют объявить импичмент из-за различных поводов.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты.

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