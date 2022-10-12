Вильфанд спрогнозировал дату образования снежного покрова

Дата образования устойчивого снежного покрова в России за 50 последних лет сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря. Об этом в среду, 12 октября, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дата устойчивого снежного покрова смещается все дальше и дальше. Еще 45–50 лет тому назад он появлялся примерно в середине ноября, затем где-то к 1990 году — в конце второй декады ноября, в начале XXI века — уже 28–30 ноября, сейчас дата смещается на первые числа декабря», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет. По словам метеоролога, «год на год не приходится», устойчивый покров может установиться как 10–15 ноября, так и лишь в начале января.

Ранее, 11 октября, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. Как рассказал синоптик, обычно 11 октября в столицу приходят заморозки, но в этом месяце резкого погружения в глубокую осень не ожидается.

Также Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9...+10 градусов днем и до 0…–2 градусов в ночное время. При этом он уточнил, что погода будет светлой, сухой и солнечной, а золотая осень в регионе задержится.