Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией
Происшествия
Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье
Мир
Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках»
Мир
Президент ОАЭ заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ
Мир
Глава МО Украины сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане
Мир
Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП
Мир
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Мир
Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Мир
Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике
Мир
Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы
Мир
В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев
Сюжет:

Вильфанд спрогнозировал дату образования снежного покрова

Вильфанд: снежный покров в России появляется почти на 3 недели позже, чем 50 лет назад
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дата образования устойчивого снежного покрова в России за 50 последних лет сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря. Об этом в среду, 12 октября, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

«Дата устойчивого снежного покрова смещается все дальше и дальше. Еще 45–50 лет тому назад он появлялся примерно в середине ноября, затем где-то к 1990 году — в конце второй декады ноября, в начале XXI века — уже 28–30 ноября, сейчас дата смещается на первые числа декабря», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет. По словам метеоролога, «год на год не приходится», устойчивый покров может установиться как 10–15 ноября, так и лишь в начале января.

Ранее, 11 октября, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. Как рассказал синоптик, обычно 11 октября в столицу приходят заморозки, но в этом месяце резкого погружения в глубокую осень не ожидается.

Также Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9...+10 градусов днем и до 0…–2 градусов в ночное время. При этом он уточнил, что погода будет светлой, сухой и солнечной, а золотая осень в регионе задержится.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022