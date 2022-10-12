Появились кадры огневой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае

На полигонах в Хабаровском крае продолжаются интенсивные тренировки для призванных в рамках частичной мобилизации служащих Восточного военного округа (ВВО).

До выхода на стрельбище расчеты АГС-17 прошли теоретический курс, который посвящен технической стороне вопроса. Программа позволяет служащим выработать навыки ведения современного боя и научиться быстро реагировать в сложной тактической обстановке.

В рамках практической части подготовки мобилизованные военнослужащие отработают задачи по уничтожению живой силы условного противника из пулеметов и гранатометов АГС-17. Пулеметчики в составе пар ведут огонь по целеуказанию от квадрокоптера и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя.

Ранее, 9 октября, Минобороны показало кадры боевой подготовки в Приморье. Особое внимание при обучении уделяется противодействию современным мобильным легкобронированным целям и танкам с активными системами защиты.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что в Хабаровском крае на полигоне ВВО продолжаются интенсивные практические занятия по огневой и тактической подготовке, где военные отрабатывают действия в наступлении и обороне.

21 сентября российский лидер Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Он обратил внимание на то, что призыву на военную службу будут подлежать лишь граждане, которые на данный момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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