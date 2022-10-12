Мобилизованные из Приморья отправились к местам проведения боевого слаживания

Первые мобилизованные граждане из Приморского края завершили одиночную подготовку в регионе и отправились к местам проведения боевого слаживания.

Из аэропорта Владивостока мобилизованные вылетели к местам проведения дополнительной подготовки в составе подразделений на базе полигонов учебных центров ВС РФ.

Они завершили курс практических занятий по основным предметам боевой подготовки на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Особое внимание в ходе обучения уделялось огневой, тактической и медицинской подготовке.

Сообщается, что накануне отправки в соединении морской пехоты ТОФ провелась проверка документов, экипировки и оружия.

Всем мобилизованным в дополнение к уже выданной штатной экипировке, были вручены наборы предметов первой необходимости по номенклатуре. Она была составлена на основе практического опыта военнослужащих, принимавших участие в современных вооруженных конфликтах.

Ранее, 27 сентября, первых мобилизованных на Крымском полуострове граждан отправили из Севастополя к месту боевого слаживания для прохождения обучения. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, президент РФ Владимир Путин поставил задачу защитить национальные интересы России и помочь братскому украинскому народу освободиться от фашизма.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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