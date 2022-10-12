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Обозреватель «Известий» рассказал об ожиданиях от нового сезона НХЛ

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Фото: REUTERS/Milan Kammermayer
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Новый сезон НХЛ стартовал матчами в Праге, первые встречи прошли 7 и 8 октября. Новый сезон сулит много интриг с участием российских хоккеистов: как быстро Александр Овечкин обгонит Горди Хоу, как проявит себя в регулярке Никита Кучеров, сможет ли Кирилл Капризов удержать высочайшую снайперскую планку и кто станет лучшим из наших вратарей, рассказал обозреватель «Известий».

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Из тех, кто может рассчитывать на Кубок Стэнли, — финалисты прошлого сезона. Также лидеры «Колорадо» и «Тампы». Чуть больше шансов на победу эксперты отдают «Колорадо», с лучшим защитником мира Кейлом Макаром и одним из самых ярких нападающих Натаном Маккинноном.

Могут преподнести сенсацию «Флорида», «Рейнджерс», «Калгари». На «Каролину» и «Сент-Луис» также стоит возлагать надежду, по мнению обозревателя.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров за две последних регулярки сыграл всего 47 матчей, а сезон-2020/21 вообще начал только в плей-офф. «Тампа» без проблем выйдет в плей-офф и без Кучерова, но для самого россиянина важно провести полноценный сезон без травм.

У капитана «Вашингтона» Овечкина 780 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на вторую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги и обойти Горди Хоу, ему нужно 22 гола.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в прошлом сезоне показал невероятную результативность, набрав 108 (47+61) очков в 81 матче регулярного чемпионата. А в плей-офф добавил семь голов в шести играх. Но сохранить такую статистику Капризову будет непросто.

В прошлом сезоне обладателем «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю) стал Игорь Шестеркин из «Рейнджерс». А до этого его выигрывали Сергей Бобровский (2012/13, 2016/17) и Андрей Василевский (2018/2019). Возможно, сейчас «Везина» достанется вратарю Илье Сорокину из «Айлендерс».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голевой запас: что покажут Овечкин, Капризов и Кучеров в новом сезоне

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