Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 октября

Облачная погода с прояснениями и до 11 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в среду, 12 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +9…+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3... +5.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/с, ночью — северо-западный ветер, его скорость составит 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба.

Кроме того, по области местами возможен небольшой дождь.

Ранее, 11 октября, в ГУ МЧС сообщили, что сильный туман ожидается в ближайшее время в Москве и до утра 12 октября.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы и Подмосковья заморозки в ночь на 12 октября. По его словам, местами температура воздуха может упасть до -3 градусов.

Тогда же ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.