Массированные удары со стороны России серьезно подорвали работу систем энергоснабжения на Украине. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране», — приводит его слова «РИА Новости».

Специалист отметил, что, согласно открытым данным, в результате обстрелов были повреждены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ, что составляет примерно 30% тепловой и 15% всей генерации.

По словам Журавлева, последствия обещают быть масштабными. В частности: прекращение экспорта, упадок производства и нехватка рабочих мест. Кроме того, изменения неизбежно произойдут в повседневной жизни украинцев.

«Без электроэнергии нарушается работа всей инженерной инфраструктуры города, вся жизнь на бытовом уровне. Начиная от канализационных сетей и до продуктового обеспечения — морозильных камер в магазинах или холодильников в жилых домах», — подчеркнул собеседник агентства.

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко, в свою очередь, заявил, что в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Между тем в Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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