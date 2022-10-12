Спрос на новогодние туры у некоторых туроператоров упал почти до нуля
Продажи новогодних туров за границу у некоторых туроператоров упали почти до нуля, хотя до объявления частичной мобилизации шли с опережением графика, рассказали «Известиям» участники рынка.
Спрос на новогодние туры в страны дальнего зарубежья сейчас не просто упал в разы — «он нулевой», сообщил «Известиям» представитель одного из крупных туроператоров, пожелавший сохранить анонимность.
«До объявления частичной мобилизации спрос опережал прошлогодний в несколько раз, но конкретно сейчас он встал», — сказал собеседник.
О сокращении спроса на заграничные новогодние поездки «Известиям» также рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.
«Спрос на новогодние туры за границу за последние две недели существенно сократился. Абсолютное большинство заявок на поездки сейчас приходится на период менее чем за неделю до вылета», — отметил представитель компании.
В то же время у туроператора «Интурист» спрос, который после 21 сентября обвалился, в последние дни начал восстанавливаться.
«Среднесуточные объемы восстановились на 80–85% от сезонных показателей», — сообщили в пресс-службе.
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