Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье
Мир
Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках»
Мир
Президент ОАЭ заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ
Мир
Глава МО Украины сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане
Мир
Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП
Мир
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Мир
Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Мир
Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике
Мир
Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы
Мир
В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев
Мир
Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества
Сюжет:

Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ночь на 12 октября сообщил, что в городе Запорожье, временно подконтрольному Киеву, слышны взрывы.

Сердца четырех: ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье просят Россию о слиянии
Каким будет территориальное деление после вхождения регионов в состав РФ

По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

«В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее, 11 октября, Рогов сообщил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти в ближайшее время.

В этот же день стало известно, что в Запорожье были слышны звуки минимум 16 взрывов.

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространили карту городов Украины, где утром 10 октября прогремели взрывы. Как следует из опубликованных данных, взрывы произошли практически во всех крупных украинских городах. Характерными для пожара знаками отмечены Киев, Кривой Рог, Львов, Запорожье, Львов, Тернополь, Харьков, Кременчуг, Запорожье и другие.

1 октября в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской администрации отмечали, что референдумы на оставшейся части области состоятся после ее перехода под контроль России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022