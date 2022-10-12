Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ночь на 12 октября сообщил, что в городе Запорожье, временно подконтрольному Киеву, слышны взрывы.

По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

«В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее, 11 октября, Рогов сообщил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти в ближайшее время.

В этот же день стало известно, что в Запорожье были слышны звуки минимум 16 взрывов.

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространили карту городов Украины, где утром 10 октября прогремели взрывы. Как следует из опубликованных данных, взрывы произошли практически во всех крупных украинских городах. Характерными для пожара знаками отмечены Киев, Кривой Рог, Львов, Запорожье, Львов, Тернополь, Харьков, Кременчуг, Запорожье и другие.

1 октября в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской администрации отмечали, что референдумы на оставшейся части области состоятся после ее перехода под контроль России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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