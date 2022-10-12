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Экологи предложили изменить нормы работы заводов в условиях непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экологи общественных советов при Росгидромете и при Минприроды предложили изменить требования к работе предприятий в условиях непогоды. Заводам предложили дать право досрочно отменять режим негативных метеорологических условий (НМУ) при наличии собственных аккредитованных метеорологических лабораторий или данных Росгидромета об отсутствии рисков, а также снизить показатели к контролю выбросов.

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Инициатива сформулирована в докладе экологов, который будет презентован 12 октября на IX форуме «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии». Также документ направят в Минприроды.

Сейчас заводы с повышенными выбросами (металлургические, энергетические, химические предприятия) при штиле, ветре неблагоприятного направления или тумане обязаны приостанавливать работу части оборудования. Такой механизм работает при режиме негативных метеорологических условий (НМУ), установлено приказом Минприроды № 811 от 2019 года. Он нужен, чтобы снизить степень загрязнения атмосферы, пояснил председатель общественного совета Росгидромета Вадим Петров. В периоды НМУ из-за сочетания метеоусловий выбросы предприятий не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое воздуха, создавая угрозу для здоровья людей, отметили в Минприроды.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к министерству, правительство может изучить предложения в качестве одной из мер поддержки бизнеса на фоне новых санкций.

В Минпромторге и Минприроды сказали «Известиям», что рассмотрят инициативу, если она поступит в ведомства.

В среднем нагрузка на 300 крупнейших российских предприятий из-за остановки оборудования в режиме НМУ может превышать 600 млрд рублей ежегодно, этих издержек можно избежать, добавил Вадим Петров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проза ветров: в РФ могут изменить нормы работы вредных производств в непогоду

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