СК РФ даст правовую оценку новым обстрелам со стороны ВСУ

Российские следователи намерены дать правовую оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых пострадали мирные жители Донецка и Белгородской области. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили представители СК РФ.

«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовных дел», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка была ранена женщина.

Между тем удары по электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области привели к перебоям в электроснабжении города, а в белгородском районе были повреждены цистерны неработающего сельхозпредприятия.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. По словам губернатора региона, снарядами был поврежден трансформатор из-за чего доступ к электроэнергии потеряли более 2 тыс. жителей. Жертв и пострадавших нет.

До этого, 9 октября, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что ВСУ обстреляли города Донецк и Ясиноватая. Известно о запуске восьми снарядов калибра 155 мм.

За сутки на территории ДНР при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

8 октября украинские войска нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области. В результате ранения получила девушка 16 лет, также осколками было повреждено два легковых автомобиля работников зерновой компании.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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