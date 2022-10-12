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Ространснадзор поддержал введение контроля за агрегаторами перевозок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После теракта на Крымском мосту в Ространснадзоре выступили за введение госконтроля за агрегаторами грузоперевозок. Фактически в ведомстве поддержали предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) возложить ответственность за проверку владельцев фур, логистических компаний, экспедиторов и других участников рынка на площадки, позволяющие заказчикам и исполнителям найти друг друга. Ранее организация обратилась с такой идеей в правительство, «Известия» ознакомились с письмом.

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В качестве санкции за нарушение можно использовать внесудебную блокировку сайта, отмечено в документе.

В ОПИ сообщили, что специалисты организации изучили самые востребованные агрегаторы грузоперевозок: Ati.su, «Атракс», «Монополия.Онлайн», «Умная логистика», Logist.Pro, СargoMart и другие. Выяснилось, что ресурсы позволяют людям размещать свои предложения под вымышленными именами, контактными данными, без указания адреса и государственного регистрационного номера компании (ОГРН). Площадки же не идентифицируют контрагентов и не проверяют достоверность размещаемой информации.

В Ространснадзоре «Известиям» сказали, что считают нужным внести в регулирование поправки, которые позволят ввести госконтроль за агрегаторами.

8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, которая перевозила груз со взрывчаткой, исполнитель нашел заказ на его транспортировку на площадке Ati.su. Именно на этом ресурсе водитель Махир Юсубов принял заказ от экспедитора «ТЭК-34». Директор электронной биржи Святослав Вильде подтвердил «Известиям» эту информацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поверка на дорогах: власти хотят ввести контроль за агрегаторами перевозок

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