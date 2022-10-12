В Госдуму внесут законопроект о борьбе с травлей в школах

Образовательные учреждения России предлагают штрафовать, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. В том числе они должны вести профилактические работы и создавать специальные службы по рассмотрению инцидентов издевательств. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму депутаты четырех фракций: «Единой России», «Справедливой России — За правду», ЛДПР и КПРФ.

Ключевыми будут изменения, направленные на обеспечение права каждого на безопасное получение образования и уважение человеческого достоинства, а также на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья обучающихся, говорится в пояснительной записке к документу.

«В настоящее время, в случае столкновения с травлей, родители и иные законные представители детей чаще предпочитают переводить их в другую образовательную организацию, считая это единственным доступным способом защиты от травли, что не только представляет собой сложный с формальный точки зрения процесс, но и негативно сказывается на психологическом состоянии ребенка», — поясняется в документе.

Законопроект предлагает закрепить понятие «травля», определяет его субъектный состав, а также формирует основу для дальнейшего составления Государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли.

Также авторы предлагают внести поправки в КоАП, предполагающие ответственность за непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли. За это хотят наказывать штрафами от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За непринятие мер по профилактике наказание предлагается установить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

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Только обзови: школы обяжут бороться с травлей учащихся