Российские кредитные организации улучшили условия выдачи карт китайской платежной системы. Так, в Газпромбанке снизили цену их оформления с 15 до 5 тыс. рублей и за последний месяц зафиксировали рост спроса на получение такого «пластика», сообщили в пресс-службе банка. В дальнейшем там также ожидают повышения спроса на выдачу UnionPay на фоне запуска в октябре карт в юанях и увеличения начисления кешбэка на покупки социально значимых товаров в магазинах в России.

Условия оформления такого «пластика» также улучшили в магазинах мобильной электроники «Ноу-Хау», где предлагают получить неименную карту банка «Солидарность». Ранее там требовали показать визу или купленные билеты за границу, а также бронь отеля, однако сейчас эти документы в большинстве отделений уже не понадобятся, рассказали в колл-центрах магазинов. Там добавили: спрос на карты UnionPay сейчас крайне высок, особенно по Москве.

В банке «Зенит» также подтвердили повышенный интерес к такому «пластику». Там недавно продлили до конца месяца действие акции, которая позволяет вернуть комиссию 5000 рублей за оформление UnionPay, если ежемесячный оборот по ней будет превышать 30 тыс. в течение первых трех месяцев с момента выпуска, рассказали в пресс-службе организации.

Банки улучшают условия по выпуску карт китайской платежной системы из-за ограничения их работы с российскими эквайерами, которые находятся под санкциями США и ЕС, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, большинство банков уравняют тарифы по выпуску таких карт для увеличения конкурентоспособности.

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Спросовая цена: банки улучшили условия оформления карт UnionPay