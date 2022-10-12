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В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане в городе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сильный туман ожидается в ближайшее время в Москве и до утра 12 октября. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–500 м», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС порекомендовало, управляя автотранспортом в данных погодных условиях, значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы и Подмосковья заморозки в ночь на 12 октября. По его словам, местами температура воздуха может упасть до -3 градусов.

Тогда же ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.

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