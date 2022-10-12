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Военный эксперт оценил эффективность американских систем ПВО NASAMS

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Фото: TASS/TOMS KALNINS
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Комплексы систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, которые США готовятся передать Киеву, являются достаточно серьезным оружием, однако их способность защищать еще предстоит проверить. Соответствующее заявление 11 октября сделал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это норвежско-американский комплекс. Ракета видит не только тепловой след цели, но и тепловой образ цели, запоминает его, захватывает и непосредственно по нему двигается. Это затрудняет достаточно применение тепловых ловушек, делает их неэффективными», — сказал он.

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Между тем, отметил эксперт, способность комплексов защищать еще нужно проверить. К тому же у России есть средства, способные нейтрализовать работу ПВО.

«Я думаю, что боевое применение уже покажет насколько этот комплекс хороший и какие требуются средства для борьбы с ним и его уничтожения. Но то, что система радиоэлектронной борьбы уже существующая может с ним бороться — я не сомневаюсь», — добавил он.

Кнутов уточнил, что у России есть комплекс «Витязь», который с помощью лазера создает образ цели виртуальный, что может запутать ракету комплекса NASAMS, сбить ее с курса.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга заявил о готовности в скором времени передать Киеву два первых комплекса систем ПВО NASAMS. Всего он озвучил намерение Вашингтона передать восемь таких комплексов.

В то же время Кирби заявил, что американские власти не стремятся к конфликту с Россией и не хотят перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу, что стало было бы катастрофой для всех.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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