Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

В Лос-Анджелесе скончалась англо-американская актриса Анджела Лэнсбери, она не дожила до своего 97-летия всего пять дней. Об этом 11 октября сообщает NBC News.

«Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе, всего за пять дней до ее 97-летия», — говорится в заявлении родственников актрисы.

Анджела Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. После начала Второй мировой войны вместе с матерью и двумя младшими братьями уехала в Канаду, спустя несколько лет — в Соединенные Штаты Америки.

Первую кинороль Лэнсбери получила в 1944 году в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет». За роль второго фильма в этой картине она была номинирована на «Оскар», однако наградой ее так и не удостоили. После снималась в фильме «Портрет Дориана Грея», за роль в котором получила «Золотой глобус» и также была номинирована на «Оскар».

В 1962 году на экраны вышел «Манчжурский кандидат». Актрисе было 36 лет, когда она снялась в этом фильме. За роль женщины, чей целью было убийство кандидата на пост американского президента руками ее сына, Лэнсбери получила «Золотой глобус» и Премию Национального совета кинокритиков США.

В сериале «Она написала убийство» актриса снялась в 1984 году. После картина выходила на канале CBS на протяжении 12 лет.