Министерство обороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, были отмечены заслуги капитана Дмитрия Мигунова, который командовал батареей во время сдерживания противника от прорыва линии обороны. Когда украинские националисты совершили попытку атаковать позиции военнослужащих РФ, подразделение Мигунова, занимая стратегически выгодную позицию, отражало удары значительно превосходящего числом противника.

Капитан прицельным огнем уничтожил две минометные секции, наблюдательный пункт и две единицы техники врага, а также ликвидировал около 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря грамотным действиям военного, боевики понесли значительные потери и были вынуждены свернуть наступление. Пользуясь временным прекращением огня, Мигунов организовал перегруппировку батареи.

Кроме того, в Минобороны рассказали о мужестве сержанта Сергея Гринченко, выполнявшего задачу по удержанию занятых позиций до прибытия основных сил. В это время противники нанесли массированный удар по району, где располагалось российское подразделение. В ходе боестолкновения Гринченко лично вывел из строя более пяти националистов, а также боевую машину пехоты.

Сопротивление, оказанное сержантом и его товарищами, вынудило украинских бойцов отступить. Таким образом, стратегически важный плацдарм остался под контролем РФ, при этом удалось избежать потерь среди личного состава и техники российских войск.

Также в оборонном ведомстве сообщили о профессионализме старшего сержанта Эрдэма Галсандоржиева. Он принимал участие в обороне позиций ВС РФ от националистов, неоднократно пытавшихся прорвать рубежи. Галсандоржиев отражал атаки радикалов из гранатомета на одном из направлений.

В течение дня группа, в составе который действовал старший сержант, нанесла серьезный урон живой силе и вооружению противника, тем самым вынудив его отступить. В перерыве между обстрелами подразделение передислоцировалось в безопасный район, что позволило избежать жертв среди военнослужащих.

Наконец, самоотверженность проявил рядовой Артем Савин. Мотострелковые формирования РФ подверглись массовому удару со стороны ВСУ, тогда военнослужащие приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника. Под непрекращающимся огнем рядовой Савин вызвался отвлечь внимание врага на себя, чтобы дать возможность сослуживцам вынести раненых с места столкновения.

Прикрывая действия российских войск, Савин вместе с экипажем уничтожил около 10 человек живой силы националистов, а также две бронированные машины. Благодаря смелости рядового и его грамотным действиям, российские мотострелки в неравных условиях отразили атаку противника и добились его отступления.

Ранее, 11 октября, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что на купянском направлении была отбита атака двух украинских рот. В ходе противостояния противник оказался отброшен на исходные позиции и потерял до 40 военных.

Кроме того, по словам Конашенкова, украинские военные пытались форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также наступать на николаево-криворожском и запорожском направлениях. При этом ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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