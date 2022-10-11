Украинский боксер Невеселый осудил высказывания Александра Усика

Украинский боксер Виталий Невеселый осудил высказывания спортсмена Александра Усика. О своей позиции спортсмен рассказал во вторник, 11 октября, в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

«Чтобы говорить, кто стреляет по мирным домам, надо было здесь находиться. Вот его бы сюда пригласить, любого здесь спросите: кто стрелял, кто убивал людей?», — сказал Невеселый.

По словам боксера, как общественный деятель Усик — «полная мерзость, потому что толкнул десятки тысяч молодых парней на смерть», а сам уехал за границу для подготовки к бою.

Невеселый считает, что все сказанное Усиком — его личное дело и каждому своя дорога. Однако он полагает, что боксеру пришлось говорить по чужой указке, чтобы не потерять титул.

Ранее в этот день Невеселый рассказал «Известиям» о своем спасении из Киева. По его словам, выехать на автомобиле было невозможно из-за блокпостов повсеместно.