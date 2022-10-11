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Журналистка рассказала о ситуации с движением по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Журналистка Вероника Котькова во вторник, 11 октября, проехала по Крымскому мосту и оценила ситуацию с движением транспорта.

Как рассказала журналист, в настоящее время пробок нет ни со стороны полуострова, ни со стороны Краснодарского края. На преодоление автоподхода, пункта досмотра и путепровода через Керченский пролив водителю потребуется около получаса.

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Она отметила, что перед пунктами досмотра скорость движения ограничена и составляет от 20 до 50 км/ч. Движение по мосту осуществляется в две полосы, которые разделены сплошной линией разметки. На протяжении всей дороги запрещен обгон и опережение.

По словам Котьковой, на месте обрушения работает тяжелая техника, много специалистов и строителей.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения были ограничены.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

По данным Следственного комитета России, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

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