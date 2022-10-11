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Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы

Госдеп: США считают, что конфликт на Украине должен решиться через диалог Москвы и Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Судьбу украинского конфликта Москва должна решать в диалоге с Киевом, а не с Западом. Соответствующую позицию высказал 11 октября официальный представитель госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

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«Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — отметил он.

Соответствующим образом Прайс прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к переговорам со странами Запада по ситуации на Украине.

Также представитель госдепартамента заявил, что позиция Москвы по диалогу для разрешения конфликта является позерством, в котором нет «конструктивного и легитимного предложения участвовать в дипломатии». Прайс пояснил, что, по мнению Вашингтона, российской стороне необходимо прекратить обстрелы украинских населенных пунктов.

Ранее в этот день Сергей Лавров отметил, что российская сторона не получала никаких серьезных предложений о вступлении в диалог по ситуации на Украине. Между тем, по его словам, Москва не отказывается от подобных переговоров.

В ходе проходивших в марте переговоров с Киевом Москва позитивно отвечала на запрос о диалоге, но сама никогда на переговоры не напрашивалась, добавил министр.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Москва слышит заявления администрации США, которые выражают намерения и дальше поставлять вооружения Киеву, затягивая конфликт и делая его максимально больным для Украины.

Представитель Кремля прокомментировал также информацию о том, что США призвали американского лидера Джо Байдена сделать всё возможное для переговоров России и Украины. Песков ответил, что ему неизвестно, прислушивается ли действующая администрация США к бывшим сотрудникам.

До этого, 24 сентября, глава МИД РФ Лавров отметил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Россия, по его словам, не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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