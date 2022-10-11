США заявили о неизменной позиции НАТО по бесполетной зоне над Украиной

Североатлантический альянс не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

«Важно, чтобы НАТО не стала стороной этого конфликта. Это столкновение между Россией и Украиной. НАТО — оборонительный военный альянс. Я не вижу изменений по этой позиции», — отметила она в ходе брифинга, предваряющего заседание глав оборонных ведомств стран НАТО 12–13 октября в Брюсселе.

Накануне стало известно, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к членам конгресса США с просьбой передать Киеву истребители F-15 и F-16 для организации бесполетной зоны над украинской территорией.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 октября заявил, что победа России в текущем конфликте станет поражением альянса. По его словам, организация заинтересована в успехе Украины, а потому сохранит и усилит помощь Киеву. Одновременно генсек подчеркнул, что альянс не намерен вступать в непосредственную конфронтацию с Москвой.

В тот же день Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

5 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса на фоне обострения в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Украины в НАТО.

Киев проводит военную операцию против мирных жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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