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США заявили о неизменной позиции НАТО по бесполетной зоне над Украиной

Постпред США Смит: позиция НАТО по созданию бесполетной зоны над Украиной не изменилась
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Фото: TASS/STEPHANIE LECOCQ
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Североатлантический альянс не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

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«Важно, чтобы НАТО не стала стороной этого конфликта. Это столкновение между Россией и Украиной. НАТО — оборонительный военный альянс. Я не вижу изменений по этой позиции», — отметила она в ходе брифинга, предваряющего заседание глав оборонных ведомств стран НАТО 12–13 октября в Брюсселе.

Накануне стало известно, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к членам конгресса США с просьбой передать Киеву истребители F-15 и F-16 для организации бесполетной зоны над украинской территорией.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 октября заявил, что победа России в текущем конфликте станет поражением альянса. По его словам, организация заинтересована в успехе Украины, а потому сохранит и усилит помощь Киеву. Одновременно генсек подчеркнул, что альянс не намерен вступать в непосредственную конфронтацию с Москвой.

В тот же день Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

5 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса на фоне обострения в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Украины в НАТО.

Киев проводит военную операцию против мирных жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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