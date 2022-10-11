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Белый дом заявил об отсутствии планов по отправке войск на Украину

Советник Байдена Кирби заявил, что США не намерены отправлять войска на Украину
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Фото: Global Look Press/CTK/Miroslav Chaloupk
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Администрация США не ищет конфликта с РФ и не собирается отправлять войска на Украину, американский лидер Джо Байден дал понять это четко, высказался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко», — подчеркнул он во вторник, 11 октября, во время брифинга.

Как отметил Кирби, позиция администрации Байдена по поводу отправки американских военных на Украину «не изменилась».

«Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», — приводит «Газета.Ru» слова представителя Белого дома.

Исключалось отправление из Штатов войск на украинскую территорию и весной. Но несмотря на нежелание властей США отправлять на Украину своих солдат, на протяжении всей спецоперации по защите Донбасса американцы поддерживают Киев, оказывая финансовую и военную помощь.

Однако 28 сентября в США заявили о почти исчерпанных ресурсах для отправки оружия на Украину.

12 сентября стало известно о просьбе Киева предоставить США ракетные системы большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.

Ранее в этот день американская администрация призвала конгресс США одобрить дополнительную помощь Украине, которая была запрошена ранее. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что речь идет о выделении более чем $11 млрд.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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