Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества
Мир
В центре Киева демонтировали памятник Пушкину
Мир
В США задумались о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии
Мир
В США указали на нежелание ядерного конфликта с Россией
Мир
Во Львове выведены из строя четыре электроподстанции
Мир
Маск опроверг информацию СМИ о разговоре с Путиным об Украине
Мир
Российского посла вызвали в МИД Швейцарии
Мир
Белый дом подтвердил скорую поставку Украине комплексов ПВО NASAMS
Общество
В Крыму введен «желтый» уровень террористической опасности
Мир
В столице Уганды зафиксирована первая смерть от Эболы в рамках новой вспышки
Мир
В Белоруссии объяснили проведение учений осложнением военно-политической ситуации
Мир
Замгенсека ООН Гриффитс посетит РФ для обсуждения зерновой сделки

Заслуженный врач России заявила об угрозе пневмонии из-за кондиционера

Врач Шарапова: от кондиционера можно легко получить ларингит, фарингит и даже пневмонию
0
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кондиционеры и открытые окна представляют большую опасность для здоровья человека, поскольку легко могут привести к болезни. Об этом во вторник, 11 октября, рассказала профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова.

«Легче дышать»: российские ученые разрабатывают новый препарат для борьбы с тяжелой пневмонией
Уральские специалисты создали ряд химических комбинаций, способных подавлять воспаление легких

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что кондиционеры нужно использовать очень дозированно. Это мера необходима в целях предотвращения переохлаждения. Кроме того, по словам Шараповой, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы воздух из кондиционера дул прямо на человека.

«Если организм ослаблен, достаточно трех-пяти минут, чтобы заболеть. От кондиционера можно легко получить ларингит, фарингит и даже пневмонию», — отметила профессор.

Она рекомендовала поддерживать температуру воздуха в помещении на уровне примерно +22…+25 градусов. Как уточнила медик, данная температура максимально комфортна для тела. При этом добиваться ее нужно не резко. Например, включить прибор на +25 градусов, а затем постепенно понижать температуру.

«Хочу обратить внимание на то, что держать кондиционер в постоянно работающем состоянии нельзя. Его нужно выключать хотя бы на 15-20 минут. И лучше делать это каждые 2-3 часа», — уверяет заслуженный врач России.

Также Шарапова указала на то, что свои нюансы есть и в проветривании помещений. По ее словам, из-за открытого окна также можно заболеть. Если есть потребность в проветривании помещения, необходимо избегать сквозняка. При этом делать это нужно каждые два часа, выходя из комнаты.

Ранее, 16 сентября, терапевт Людмила Хохлова рассказала, что оптимальная температура в доме в холодный период года составляет + 20...+22 градуса. По словам медика, низкие температуры увеличивают риск заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, тонзиллиты).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022