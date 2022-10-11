Заслуженный врач России заявила об угрозе пневмонии из-за кондиционера

Кондиционеры и открытые окна представляют большую опасность для здоровья человека, поскольку легко могут привести к болезни. Об этом во вторник, 11 октября, рассказала профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что кондиционеры нужно использовать очень дозированно. Это мера необходима в целях предотвращения переохлаждения. Кроме того, по словам Шараповой, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы воздух из кондиционера дул прямо на человека.

«Если организм ослаблен, достаточно трех-пяти минут, чтобы заболеть. От кондиционера можно легко получить ларингит, фарингит и даже пневмонию», — отметила профессор.

Она рекомендовала поддерживать температуру воздуха в помещении на уровне примерно +22…+25 градусов. Как уточнила медик, данная температура максимально комфортна для тела. При этом добиваться ее нужно не резко. Например, включить прибор на +25 градусов, а затем постепенно понижать температуру.

«Хочу обратить внимание на то, что держать кондиционер в постоянно работающем состоянии нельзя. Его нужно выключать хотя бы на 15-20 минут. И лучше делать это каждые 2-3 часа», — уверяет заслуженный врач России.

Также Шарапова указала на то, что свои нюансы есть и в проветривании помещений. По ее словам, из-за открытого окна также можно заболеть. Если есть потребность в проветривании помещения, необходимо избегать сквозняка. При этом делать это нужно каждые два часа, выходя из комнаты.

Ранее, 16 сентября, терапевт Людмила Хохлова рассказала, что оптимальная температура в доме в холодный период года составляет + 20...+22 градуса. По словам медика, низкие температуры увеличивают риск заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, тонзиллиты).