Spiegel: Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM

Германия передала украинским военным зенитную установку IRIS-T SLM. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает журнал Der Spiegel.

Отмечается, что первая из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) была передана недалеко от польско-украинской границы. При этом изначально поставка планировалась на ноябрь.

Как сообщает издание, данная система является самой современной в ФРГ на данный момент. Установку разработала оружейная компания Diehl Defense из Юберлингена.

IRIS-T SLM состоит из пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радиолокационной машины и командирской машины. Зенитные ракеты способны поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км, говорится в материале.

Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт озвучила, что за первой передачей систем ПВО IRIS-T Украине последуют еще три. Также она добавила, что решительно осуждает российские обстрелы Киева и ряда других украинских городов.

В тот же день газета The Washington Post анонсировала встречу возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Сообщалось, что представители министерств обороны ряда стран соберутся на этой неделе в Брюсселе.

Издание отмечало, что российские атаки усилят давление на США и европейские страны, которые временами неохотно предоставляли Украине новейшие военные технологии, опасаясь вражды с Россией.

В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».