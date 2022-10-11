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Медведев заявил, что поставки Украине РСЗО станут самым быстрым путем эскалации на Украине

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 октября предостерег от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности, заявив, что это станет самым быстрым путем эскалации на Украине до необратимых последствий мировой войны.

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«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал он в Telegram-канале.

Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

Ранее в этот день в Белом доме заявили, что два комплекса ПВО NASAMS в самом ближайшем будущем прибудут на Украину. Кроме того, США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки дополнительных средств ПВО.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

8 октября стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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