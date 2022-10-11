Медведев заявил, что поставки Украине РСЗО станут самым быстрым путем эскалации на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 октября предостерег от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности, заявив, что это станет самым быстрым путем эскалации на Украине до необратимых последствий мировой войны.

«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал он в Telegram-канале.

Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

Ранее в этот день в Белом доме заявили, что два комплекса ПВО NASAMS в самом ближайшем будущем прибудут на Украину. Кроме того, США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки дополнительных средств ПВО.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

8 октября стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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